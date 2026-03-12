Helena Prestes

Nata il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile, Helena Prestes cresce in un quartiere vicino alle favelas. Qui sviluppa una forte passione per lo sport, in particolare per il basket, entrando a far parte di una squadra locale. Per aiutare economicamente la madre e le sorelle, però, decide di abbandonare la carriera sportiva e inizia a lavorare come modella all'età di 16 anni.

Questo lavoro la porta a vivere prima a New York e poi a Milano. Diventa nota in Italia partecipando a diversi reality: nel 2023 è una delle protagoniste de L'Isola dei Famosi e, successivamente, prende parte al Grande Fratello, dove si classifica seconda e conosce Javier Martinez, con cui inizia una storia d'amore.



Helena Prestes sta vivendo un momento complicato della sua vita, segnato dalla scomparsa del papà. A Verissimo, la modella aveva parlato dei problemi di salute del padre, con cui ha sempre avuto un rapporto difficile. "Papà ha avuto un ictus. Io ho scoperto che era in ospedale tramite un giornale perché era senza documenti. Un'amica di mia sorella mi ha girato una foto. Ci sono rimasta malissimo, ero scioccata. Ho iniziato a cercare dove fosse e l'ho trovato", aveva raccontato la modella, che era volata in Brasile per stare accanto al padre: "Papà è sempre stato un uomo violento. Ero combattuta, è stato un viaggio molto difficile. È stato Javier a convincermi ad andare. Mi ha detto: 'Di papà ce n'è uno solo'. E sono andata da lui in ospedale. Lui entrava e usciva dal coma".