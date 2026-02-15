Helena Prestes: "Mio padre ha avuto un ictus"

Helena Prestes parla a Verissimo dei recenti problemi di salute del papà, per cui era volata d'urgenza in Brasile. "Ha avuto un ictus. Io ho scoperto che era in ospedale tramite un giornale perché era senza documenti. Un'amica di mia sorella mi ha girato una foto. Ci sono rimasta malissimo, ero scioccata. Ho iniziato a cercare dove fosse e l'ho trovato", spiega la modella e influencer, 35 anni.



Helena Prestes ha sempre avuto un rapporto difficile con il papà: "È sempre stato un uomo violento". Ma nonostante questo ha deciso di volare d'urgenza in Brasile da lui: "Ero combattuta, è stato un viaggio molto difficile. È stato Javier a convincermi ad andare. Mi ha detto: 'Di papà ce n'è uno solo'. E sono andata da lui in ospedale. Lui entrava e usciva dal coma. Adesso ci sentiamo tramite videochiamate anche se lui dorme quasi sempre".



La modella e influencer ha anche scoperto che il papà viveva in una situazione difficile: "Era diventato un accumulatore seriale. Io e mia sorella abbiamo sgomberato e pulito tutto perché speriamo possa tornare a casa, anche se dovrà essere assistito da un'infermiera".



Da diversi anni Helena Prestes non ha contatti nemmeno con sua mamma: "Quando ero in Brasile, ho chiesto a sua sorella di avvisarla. Lei non è venuta e non ha scritto. Però mentre pulivamo è venuta la polizia a casa a controllare cosa stessimo facendo. Poi abbiamo saputo che era stata lei a chiamarla".

