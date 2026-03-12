Addio a Enrica Bonaccorti, la storia e il racconto della malattia a Verissimo

Addio a Enrica Bonaccorti. L'attrice e conduttrice si è spenta dopo una battaglia contro il tumore al pancreas.



Nata a Savona nel 1949, Enrica Bonaccorti ha esordito come attrice. Ha avuto grande successo come conduttrice di programmi diventati cult, tra cui Non è la Rai, di cui ha condotto la prima edizione. È stata lei a smascherare a Non è la Rai la presunta "truffa del Cruciverbone". Nel 1974 è diventata mamma di Verdiana, nata dal matrimonio con Daniele Pettinari.

Dopo aver annunciato la diagnosi sui social a settembre del 2025, Enrica Bonaccorti ha condiviso a Verissimo il racconto della sua malattia. "C'è questa cosa brutta in un punto brutto. Al momento con le chemio il tumore non è regredito, ma non si è nemmeno spostato, non ha prodotto metastasi. Sto sperando di poter essere operata a un certo punto", aveva spiegato a novembre del 2025.



Tornata a Verissimo a dicembre insieme alla figlia Verdiana, Enrica Bonaccorti aveva detto: "Non sono disperata, non ho tantissime speranze, ma non sono disperata". A Verissimo a gennaio del 2026, l'attrice e conduttrice aveva aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute: "Speravo di stare meglio. Ho ripreso la chemioterapia perché non era cambiato molto. Un giorno stai benissimo e poi due giorni non stai bene".

Ripercorriamo nel video sopra la storia di Enrica Bonaccorti e il racconto della malattia.