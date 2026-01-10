Francesca Chillemi è ufficialmente mamma per la seconda volta. A renderlo noto sui social è stata la stessa attrice che ha pubblicato il primo scatto della bambina. "Ai giorni nuovi", ha scritto Francesca Chillemi, 40 anni, come didascalia di una serie di foto, in cui compare anche una della manina della seconda figlia, avuta insieme al compagno Eugenio Grimaldi.



Già mamma di Rania - avuta dalla relazione con Stefano Rosso -, Francesca Chillemi ha annunciato di essere in attesa della seconda figlia lo scorso giugno, mostrando per la prima volta il pancione al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. Qualche settimana dopo ha comunicato di dover stare a riposo su consiglio dei medici. "Al momento la mia gravidanza un po' delicata mi porta a osservare (su indicazioni dei medici) il riposo più assoluto", aveva scritto nelle storie su Instagram.



Nel video sotto, la storia di Francesca Chillemi

