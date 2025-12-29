Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 22 al 27 dicembre su Rete 4, la tenuta è scossa per la morte di Jana e si appresta a darle l'ultimo saluto. Gli indizi dell'omicidio sembrano rimandare a Cruz che, nonostante continui a dichiararsi innocente, viene arrestata.



La marchesa propone a Petra di addossarsi la responsabilità di quanto accaduto, ma la domestica si rifiuta. Quest'ultima continua a scontrarsi duramente con il resto della servitù, distratta dalla scomparsa di Jana. Quando, però, arriverà a licenziare Simona a seguito di un acceso diverbio, Catalina, Martina e Leocadia si adoperano per cambiare le sorti della cuoca.



Leocadia tenta di supportare Aloso, che vede a rischio i suoi titoli nobiliari.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

