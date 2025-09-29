Grazia Kendi e Francesco Rana entrano nella Casa del Grande Fratello

Nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello 2025: ad aggiungersi al gruppo dei concorrenti sono Grazia Kendi e Francesco Rana.

Prima di varcare la porta rossa, Grazia Kendi dichiara: "Sono buona con chi lo merita, ma con chi non lo merita sarò una grande… problematica!".

Francesco Rana, agente di polizia locale, spiega: "Sono tre anni che mi sono appassionato a questo lavoro, ho lottato per fare il mio lavoro. Di giorno faccio l’agente di polizia locale e la sera, come tutti gli altri ragazzi, mi diverto".

Francesco Rana e Grazia Kendi si preparano ad entrare nella Casa del Grande Fratello

Grazia Kendi ha 25 anni ed è originaria della Lombardia, pur risiedendo nell'Argentario. Sua madre le ha trasmesso la forza di ridere nonostante le avversità. Grazia si descrive anche come una persona "fumina".

Francesco Rana, 29 anni, arriva da Giovinazzo e lavora come agente di polizia locale. Per lui l’ingresso nella Casa rappresenta un vero traguardo: dopo cinque anni di audizioni, finalmente realizza il suo sogno di partecipare al Grande Fratello.

Una volta entrato in Casa, Francesco riceve una telefonata in diretta da nonna Nina: "Vedevo il Grande Fratello con lei da quando avevo 5 anni".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE