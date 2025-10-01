Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
01 ottobre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 2 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 2 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
Caner Cindoruk (Sarp) in una scena de La forza di una donna 2
Caner Cindoruk (Sarp) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 2 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice ed Enver prendono il cellulare di Sirin.

La forza di una donna 2: cosa succede il 2 ottobre

Hatice ed Enver prendono il cellulare di Sirin per distruggerlo, ma vengono colti sul fatto dalla figlia. Intanto, mentre Arif accompagna Doruk e Nisan a scuola, Nisan ha un’improvvisa crisi di pianto senza motivo apparente. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.30 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Buongiorno, mamma! 3, il riassunto della terza puntata

SERIE TV

Buongiorno, mamma! 3, il riassunto della terza puntata

I momenti più importanti della terza puntata della serie Buongiorno, mamma! 3 andata in onda il 30 settembre su Canale 5

I momenti più importanti della terza puntata della serie Buongiorno, mamma! 3 andata in onda il 30 settembre su Canale 5

World Vegetarian Day: un viaggio tra i migliori ristoranti vegetariani e vegani in Italia

lifestyle

World Vegetarian Day: un viaggio tra i migliori ristoranti vegetariani e vegani in Italia

Un tour da nord a sud tra cucina sostenibile, fine dining e sapori green: dagli stellati gourmet alle proposte fusion

Un tour da nord a sud tra cucina sostenibile, fine dining e sapori green: dagli stellati gourmet alle proposte fusion

Fran Drescher ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Riconoscimenti

Fran Drescher ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

L'attrice de La Tata è stata insignita del prestigioso riconoscimento nel giorno del suo compleanno

L'attrice de La Tata è stata insignita del prestigioso riconoscimento nel giorno del suo compleanno

Benjamin Mascolo, la foto insieme alla moglie con il pancione

Famiglia

Benjamin Mascolo, la foto insieme alla moglie con il pancione

Presto la coppia darà il benvenuto alla piccola Athena

Presto la coppia darà il benvenuto alla piccola Athena

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity