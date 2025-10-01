Caner Cindoruk (Sarp) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 2 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice ed Enver prendono il cellulare di Sirin.

La forza di una donna 2: cosa succede il 2 ottobre

Hatice ed Enver prendono il cellulare di Sirin per distruggerlo, ma vengono colti sul fatto dalla figlia. Intanto, mentre Arif accompagna Doruk e Nisan a scuola, Nisan ha un’improvvisa crisi di pianto senza motivo apparente. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.30 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

