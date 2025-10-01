La Ruota della Fortuna, chi è il nuovo campione Alessandro

Dopo una vincita record di 200mila di Veronica che ha fatto emozionare Gerry Scotti e Samira Lui, La Ruota della Fortuna ha un nuovo campione: Alessandro De Gennaro.

Alessandro De Gennaro ha 29 anni ed è originario di Piacenza. Lavora in banca ed è laureato in diritto ed economia delle banche. Alessandro racconta a Gerry Scotti di essere un grande sportivo e di aver praticato molti sport tra cui il calcio e la pallavolo.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale de La ruota della fortuna andata in onda martedì 30 settembre.

La ruota della fortuna, le vincite del nuovo campione Alessandro

Nella puntata di lunedì 29 settembre Alessandro ha battuto Veronica per arrivare a La ruota delle meraviglie. Il 29enne indovina due tabelloni su tre, ma, dopo aver rifiutato 5mila euro, trova la busta con 100 euro.

Nella puntata del 30 settembre, Alessandro si conferma campione per la seconda volta. Con il tema "cerco casa", il campione è riuscito a indovinare solo il primo tabellone.

La prima busta contiene 20mila euro che si aggiungono alle vincite precedenti di Alessandro per un totale di oltre 35mila euro.

