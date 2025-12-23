Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV24 dicembre 2025

Io sono Farah, le anticipazioni della puntata del 24 dicembre

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah, in onda mercoledì 24 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Demet Özdemir (Farah Erşadi) in una scena di Io sono FarahDemet Özdemir (Farah Erşadi) in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di mercoledì 24 dicembre di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Ali Galip parla con Tahir delle continue operazioni della polizia, che stanno minando la stabilità dell'organizzazione.

Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì alle 14 e il venerdì in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: cosa succede il 24 dicembre

Ali Galip e Tahir si accordano per neutralizzare Mehmet. Farah lascia Kerim in ospedale e inizia a portare un po' di cose a casa di Tahir.

Bade le suggerisce di concordare con il marito delle risposte credibili da fornire ai funzionari dell'ufficio immigrazione, quando torneranno a fare un controllo. Farah tenta di parlare con Tahir, ma tra loro regna il rancore, finché Farah non lo raggiunge al locale e finalmente i due si avvicinano veramente.

Gönül viene invitata a cena da Vera, ma Perihan si presenta in casa Akinci con l'intento di portare via sua figlia, che però l'affronta a testa alta. Mehmet chiede a Bade di raggiungerlo da lui per cena. Prima dell'arrivo di Bade, si presenta Ilyas per dirgli che il giorno dopo è prevista una consegna organizzata da Lekesiz.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video