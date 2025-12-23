Demet Özdemir (Farah Erşadi) in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di mercoledì 24 dicembre di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Ali Galip parla con Tahir delle continue operazioni della polizia, che stanno minando la stabilità dell'organizzazione.

Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì alle 14 e il venerdì in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: cosa succede il 24 dicembre

Ali Galip e Tahir si accordano per neutralizzare Mehmet. Farah lascia Kerim in ospedale e inizia a portare un po' di cose a casa di Tahir.

Bade le suggerisce di concordare con il marito delle risposte credibili da fornire ai funzionari dell'ufficio immigrazione, quando torneranno a fare un controllo. Farah tenta di parlare con Tahir, ma tra loro regna il rancore, finché Farah non lo raggiunge al locale e finalmente i due si avvicinano veramente.

Gönül viene invitata a cena da Vera, ma Perihan si presenta in casa Akinci con l'intento di portare via sua figlia, che però l'affronta a testa alta. Mehmet chiede a Bade di raggiungerlo da lui per cena. Prima dell'arrivo di Bade, si presenta Ilyas per dirgli che il giorno dopo è prevista una consegna organizzata da Lekesiz.

