Rosalinda Cannavò sull'ansia di guidare: "Nel traffico è una vera prova"

Rosalinda Cannavo

Rosalinda Cannavò, 33 anni, condivide sui social cosa prova quando deve mettersi al volante sulle strade caotiche della città, una sensazione comune a molte persone. "Io e la mia ansia di guidare... - scrive l'attrice e influencer su Instagram a corredo di una storia - la mattina imbottigliata nel traffico è una vera prova".

Non è la prima volta che Rosalinda Cannavò condivide con i suoi fan riflessioni, paure e pensieri. Lo scorso dicembre ha raccontato di stare attraversando giorni complicati: "Siamo ko e ci stiamo destreggiando con la bambina. Quest'influenza ci ha stesi come mai".



"Stiamo vivendo per la prima volta quella sensazione orribile di essere soli, ammalati e senza un nonno/a vicino che possa darci una mano con la bambina", aveva spiegato sui social l'attrice e influencer.

Diventata mamma di Camilla a settembre del 2024, ospite a Verissimo Rosalinda Cannavò non aveva nascosto le difficoltà della maternità: "Si ha la concezione della maternità tutta rosa e fiori, ma è normale che ci siano anche momenti più tosti".