Victoria Beckham, i teneri auguri di compleanno a Emma Bunton

Victoria Beckham e Emma Bunton | Instagram: @victoriabeckham

Victoria Beckham, 51 anni, celebra sui social il compleanno dell’amica e storica collega Emma Bunton che il 21 gennaio compie 50 anni. Entrambe hanno fatto parte delle Spice Girls, girl band britannica nata nella prima metà degli anni '90 e della quale facevano parte anche Melanie Chisholm, Geri Halliwell e Melanie Brown.

Victoria Beckham ha condiviso sulle sue storie Instagram una foto del passato in bianco e nero, in cui Emma Bunton appare sorridente sulle sue spalle dell'amica e collega di band: un’immagine simbolo della loro profonda amicizia e del legame rimasto intatto nel tempo. "Buon compleanno. Ti voglio tanto bene", è la didascalia che accompagna lo scatto.

La storia dedicata a Emma Bunton è la prima pubblicazione social di Victoria Beckham dopo le dichiarazioni fatte su Instagram dal figlio Brooklyn Beckham. Il primogenito dell'imprenditrice e di David Beckham ha rotto il silenzio dopo mesi di rumors e supposizioni spiegando perché ha chiuso i rapporti con i genitori.

"I miei genitori hanno cercato incessantemente di rovinare la mia relazione già da prima del matrimonio, e non si sono mai fermati - ha scritto sui social Brooklyn Beckham - Mia madre ha annullato all’ultimo momento la realizzazione dell'abito di Nicola, nonostante lei fosse entusiasta di indossare una sua creazione, costringendola a trovare urgentemente un altro vestito".

Dal 2022 Brooklyn Beckham è sposato con l'attrice e modella statunitense Nicola Peltz.