Perché tutti parlano della giacca di Timothée Chalamet in Marty Supreme

fashion 21 gennaio 2026

Il film Marty Supreme arriva nelle sale italiane il 22 gennaio, ma la sua influenza sulla moda fa già discutere grazie a una giacca diventata virale: ecco perché e com’è nata

Di Claudia Ricifari

Marty Supreme, il nuovo film che vede protagonista Timothée Chalamet, arriva in Italia il 22 gennaio, ma la sua influenza sull’immaginario pop è già alle stelle. Non solo per la recente vittoria dell’attore ai Golden Globe 2026, ma per via di una giacca. Negli ultimi mesi, infatti, a fan e addetti ai lavori non è sfuggito che per tutta la fase promozionale del film Chalamet (e non solo) indossasse un capo tecnico con la scritta “Marty Supreme” ben in vista e dai colori sgargianti in stile anni Novanta. Un mix di elementi che ha fatto sì che la giacca diventasse virale e subito desideratissima. Ecco chi l’ha disegnata e come ha fatto in pochi mesi a diventare un oggetto di culto.

Timothée Chalamet mentre lascia gli studi della BBC Radio durante la promozione del nuovo film “Marty Supreme” - Credits Getty Images

La nascita della giacca Marty Supreme La giacca prende forma durante la progettazione della strategia promozionale del film. Timothée Chalamet e il suo stylist Taylor McNeill scelgono di affiancare alla comunicazione tradizionale un capo capace di accompagnare visivamente il lancio del progetto. Per lo sviluppo viene coinvolto Doni Nahmias, designer californiano e fondatore del brand Nahmias, noto per il suo lavoro sull’estetica sportiva americana e sulle contaminazioni street. Il modello, quindi, viene creato appositamente per la fase promozionale di Marty Supreme e non come costume di scena. L’ambientazione del film, infatti, è collocata negli anni Cinquanta, ben distante dallo stile della giacca. Quest’ultima, invece, nasce come prodotto contemporaneo, pensato per essere indossato nel presente e, soprattutto, nel mondo reale. Il riferimento estetico principale è lo sportswear anni Novanta: windbreaker leggeri, proporzioni over, zip frontale e maxi scritta che richiama il titolo del film.

Immagine tratta dal profilo Instagram di Timothée Chalamet

Dalla promozione al guardaroba urbano Nelle prime settimane di lancio, Timothée Chalamet inizia a indossare la giacca in contesti non ufficiali: backstage, trasferimenti, appuntamenti stampa, momenti catturati dai fotografi e rilanciati sui social. Un utilizzo ripetuto, quasi un martellamento mediatico che crea un’associazione visiva immediata tra l’attore, il periodo promozionale e il capo. A differenza degli outfit studiati per i red carpet, la giacca entra nella comunicazione quotidiana del film, apparendo in situazioni reali e facilmente replicabili, su un volto – quello di Chalamet – sempre più amato, sia dalla Gen Z che dai millennials.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner assistono al settimo inning della quarta partita della American League Division Series tra i New York Yankees e i Toronto Blue Jays - Credits Getty Images

L’effetto celebrity e la diffusione virale Ma non finisce qui. La spinta decisiva arriva, come spesso accade, grazie alle altre celebrities. Kendall Jenner, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Tom Brady e altri volti noti vengono fotografati con la giacca, rendendola immediatamente un must have. La diffusione avviene senza una campagna pubblicitaria tradizionale. Le immagini circolano in modo organico, attraverso post sui social e avvistamenti in pubblico in occasioni informali ripresi dai media di settore. In breve tempo la giacca diventa, così, uno dei capi più riconoscibili della stagione, specie nella sua versione in blu. A questo si aggiunge il posizionamento culturale di Chalamet, capace di attraversare cinema, moda e cultura pop in modo coerente e continuativo.

Immagini tratte dai profilo Instagram di Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kid Cudi e Lamine Yamal