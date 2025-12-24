Harry Potter e la Pietra Filosofale, primo film tratto dalla saga letteraria di J. K. Rowling, sarà trasmesso su Italia 1 il 25 dicembre 2025. Diretto da Chris Columbus, il film è uscito nei cinema il 16 novembre 2001, dando inizio a uno dei fenomeni cinematografici più importanti del XXI secolo. Un immenso universo sapientemente creato dalla penna di J.K.Rowling che ancora oggi appassiona milioni di persone in giro per il mondo (la saga letteraria è stata tradotta in 77 lingue con una vendita globale di oltre 450 milioni di copie).



“Gioco duro il Quidditch, brutale, ma sono anni che non muore nessuno. Qualcuno sparisce di tanto in tanto, ma rispunta fuori dopo un mese o due”. Così presentano il Quidditch Fred e George, battitori di Grifondoro, per spaventare Harry, diventato da poco il nuovo cercatore della squadra. In Harry Potter e la Pietra Filosofale, scopriamo lo sport più popolare tra i maghi e le streghe proprio attraverso gli occhi del protagonista.

Perché si chiama Quidditch?

Nell’universo letterario creato da J.K.Rowling, la nascita del Quidditch risale all’undicesimo secolo e ha origine nella palude di Queerditch (che in inglese significa "strano fossato"). Il Queerditch è infatti il nome arcaico del Quidditch e inizialmente aveva regole molto simili al nostro rugby.



Come rivelato dalla stessa scrittrice, il Quidditch è stato pensato all'interno della storia per aumentare il senso di comunità e appartenenza attraverso lo sport.

Le regole del Quidditch