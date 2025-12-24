FILM 24 dicembre 2025

Dall'importanza del fallimento alle nostre scelte come gesto eroico. Ecco tre lezioni che abbiamo imparato da Harry Potter e la Pietra Filosofale

Harry Potter e la Pietra Filosofale, primo film tratto dalla saga letteraria di J. K. Rowling, andrà in onda venerdì 26 dicembre 2025 in prima serata su Italia 1. Diretto da Chris Columbus, il film è uscito nei cinema il 16 novembre 2001 dando inizio a una delle più importanti saghe cinematografiche del XXI secolo.



Un immenso universo sapientemente creato dalla penna di J.K.Rowling che ancora oggi appassiona milioni di persone in giro per il mondo (la saga letteraria è stata tradotta in 77 lingue con una vendita globale di oltre 450 milioni di copie).



Una storia che riesce a fondere il romanzo di formazione dickensiano con un mondo fantastico incastonato in quello normale (non è un mondo utopico come l'Isola che non c'è di Peter Pan e neanche uno spazio totalmente parallelo al nostro come Narnia di C.S.Lewis).



Ma che cosa abbiamo imparato noi da Harry Potter e la Pietra Filosofale? Quali sono i primi insegnamenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts?

1. Non avere paura del fallimento “Alcune delle persone che hanno avuto più successo al mondo hanno fallito più volte. Il primo libro di Harry Potter di J.K. Rowling è stato respinto dodici volte prima di venire pubblicato. Queste persone hanno avuto successo perché hanno capito che non si può permettere che i nostri insuccessi ci abbattano, dobbiamo trarne un insegnamento”.



A parlare è Barack Obama durante un discorso alle scuole in Virginia nel 2008. L’ex presidente degli Stati Uniti porta la scrittrice e il suo primo romanzo come esempio di coloro che non si arrendono davanti alle avversità. È risaputo infatti che diversi editori inglesi rifiutarono il primo manoscritto di Harry Potter perché considerato troppo lungo o difficile per i bambini.



Anche la stessa scrittrice torna a parlare dell’importanza del fallimento e dell’immaginazione in un discorso durante la cerimonia di laurea di Harvard del 2008: “Allora perché parlare dei benefici del fallimento? Semplicemente perché fallire ha voluto dire spogliarsi dell’inessenziale. Ho smesso di fingere di essere qualcos’altro se non me stessa e ho iniziato a indirizzare tutte le mie energie verso la conclusione dell’unico lavoro che per me aveva importanza”. Proprio questo discorso, è il punto di partenza per il libro del 2017 Buona vita a tutti. I benefici del fallimento e l’importanza dell’immaginazione.