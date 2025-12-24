FILM 24 dicembre 2025

Cambiano ogni anno e hanno sempre un ruolo centrale nella trama: rinfreschiamoci la memoria in occasione di Harry Potter e la camera dei segreti

Harry Potter e la camera dei segreti è il secondo film della saga ideata e scritta da di J.K Rowling, tratto dall’omonimo libro, e va in onda il 26 dicembre 2025 su Italia 1 e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity. In questo secondo episodio, Harry Potter e i suoi compagni di classe a Hogwarts hanno un nuovo insegnante di Difesa contro le Arti Oscure, Gilderoy Allock. Ma neanche lui durerà più di due semestri, e così ogni anno quella cattedra verrà occupata da un professore diverso. Questo perché Voldemort, dopo aver ricevuto il rifiuto di Albus Silente alla sua richiesta di diventare docente del corso, l’ha maledetta affinché nessuno potesse insegnare per più di un anno. Ecco quindi quali sono stati i sei professori di Harry Potter, Ron ed Hermione. Harry Potter e la pietra filosofale: Quirinus Raptor Insicuro, balbuziente, nervoso, goffo. Questa è la faccia che il professor Raptor mostra di sé durante un anno di lezioni di Difesa contro le Arti Oscure. Sembra un uomo e un mago fragile, finché non mostra l’altra faccia, quella che nasconde sotto il turbante e che ha le sembianze di Lord Voldemort. Il professore ospita infatti nel suo corpo quel brandello di anima del Signore Oscuro che è rimasto dopo lo scontro con il piccolo Harry. Attraverso il professore, Colui-che-non-deve-essere-nominato prova a tornare in forma umana, nutrendosi di sangue di unicorno e tentando di entrare in possesso della pietra filosofale. Nel film è interpretato da Ian Hart.

Harry Potter e la camera dei segreti: Gilderoy Allock Affascinante e sbruffone, Gilderoy è una vera e propria star, autore di tantissimi libri che narrano le sue imprese in giro per il mondo magico. Quando è il momento di mettere alla prova il suo coraggio – nei sotterranei di Hogwarts a caccia del Basilisco – l’intrepido professore si scontra però con Ron e Harry, e in seguito a un incantesimo maldestro perde la memoria e deve affidarsi alle cure dell’ospedale di San Mungo. Nel film è interpretato da Kenneth Branagh. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: Remus Lupin Remus è uno dei personaggi più legati a Harry Potter. Con il soprannome Lunastorta è stato uno dei migliori amici del padre James, insieme a Sirius Black e Peter Minus. Lupin ha un segreto che si rivela nelle notti di luna piena e a causa del quale sarà costretto ad abbandonare la cattedra. Solo dopo, però, aver insegnato a Harry come evocare un Patronus per allontanare i Dissennatori. Nel film è interpretato da David Thewlis. Harry Potter e il calice di fuoco: Alastor Moody Ex Auror burbero e diffidente, viene soprannominato Malocchio per via del finto occhio blu elettrico, sempre in movimento e capace di vedere attraverso ogni cosa, che indossa per coprire una vecchia ferita. Schivo, sempre allerta, paranoico: il suo caratteraccio viene imitato alla perfezione dal Mangiamorte Barty Crouch Jr, che dopo aver imprigionato l’ex Auror in un baule magico, lo sostituisce alla cattedra di Difesa contro le Arti Oscure durante tutto il quarto anno di Harry Potter, nascondendo il suo travestimento con la pozione Polisucco. Il Malocchio impostore insegna agli studenti le tre maledizioni senza perdono, ed è proprio lui a iscrivere Harry al Torneo Tre Maghi. Nel film è interpretato da Brendan Gleeson.