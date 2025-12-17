Durante le feste di Natale, una preziosa magia arricchirà il palinsesto di Italia 1: i primi due capitoli della saga di Harry Potter andranno in onda il 25 e 26 dicembre in prima serata su Italia 1.
Non perdetevi Harry Potter e la pietra filosofale in onda il 25 dicembre in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity, potete trovare tante curiosità sulla saga del mago nato dalla penna di J. K. Rowling: dalla storia del Quidditch a tutti gli insegnanti di Difesa contro le arti oscure incontrati da Harry Potter.
L'undicenne Harry Potter, rimasto orfano all'età di un anno, è stato cresciuto dai perfidi zii che non esitano a vessarlo e mortificarlo.
Fino a quando, grazie ad una lettera che gli viene recapitata magicamente, scopre la sua vera identità: Harry è in realtà un mago, possiede enormi poteri e deve iniziare a frequentare il primo anno della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
Nel cast del film Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo capitolo della saga nata dalla penna di J.K. Rowling, troviamo: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton, Maggie Smith e Alan Rickman.