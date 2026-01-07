Carlo Verdone è al centro di una truffa online e l'attore e regista ne parla in collegamento con Dentro la Notizia.
"Cominciavano a scrivermi dei miei amici in cui parlavano di una festa per i miei fan. Io chiedevo ai miei amici Dove l'hai letta? Mi è arrivata una mail. Hanno usato il nome Carlo Verdone e io non faccio nessuna festa per ringraziare i miei fan", spiega Carlo Verdone a Gianluigi Nuzzi.
Secondo quanto raccontato dall'attore, la truffa consisterebbe in un invito a una festa riservata a tutti i fan di Carlo Verdone tramite alcune mail. I truffatori chiedono ai fan di versare 200 euro per partecipare all'evento. La truffa è stata denunciata pubblicamente dall’attore attraverso i suoi social e alla polizia postale.
"Vengo a sapere che qualcuno quasi ci ha creduto. Io ho smentito il tuo con dei post sui miei social. Non è la prima volta che mi viene rubata l'identità. Mi viene rubata almeno cinque o sei volte al mese", conclude Verdone.