Carlo Verdone è al centro di una truffa online e l'attore e regista ne parla in collegamento con Dentro la Notizia.

"Cominciavano a scrivermi dei miei amici in cui parlavano di una festa per i miei fan. Io chiedevo ai miei amici Dove l'hai letta? Mi è arrivata una mail. Hanno usato il nome Carlo Verdone e io non faccio nessuna festa per ringraziare i miei fan", spiega Carlo Verdone a Gianluigi Nuzzi.