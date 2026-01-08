La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 8 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Una volta rientrata a casa, Şirin, dopo aver parlato con Emre, rivela la verità sul licenziamento di Bahar e Hatice.
Poco dopo Bahar informa Hatice ed Enver che Sarp si è trasferito nel loro palazzo.
