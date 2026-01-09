Nella nuova puntata di sabato 10 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Arif e Yusuf vanno da Kismet.
Arif e suo padre Yusuf si rivolgono a Kismet per risolvere un problema legale: Yusuf ha firmato con leggerezza il contratto di affitto dell’appartamento con Sarp, senza leggerne attentamente le clausole.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.