Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV09 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 10 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 10 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 10 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Arif e Yusuf vanno da Kismet.

La forza di una donna 2: cosa succede il 10 gennaio

Arif e suo padre Yusuf si rivolgono a Kismet per risolvere un problema legale: Yusuf ha firmato con leggerezza il contratto di affitto dell’appartamento con Sarp, senza leggerne attentamente le clausole.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video