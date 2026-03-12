Catalogo
LA PUNTATA13 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 13 marzo in streaming

La puntata del 13 marzo di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 13 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 13 marzo

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Eren scopre dei casi relativi a vecchi delitti che assomigliano moltissimo al caso dell'uomo ritrovato avvolto nel sudario davanti alla porta di casa.

Convinto che si tratti di un assassino seriale, Eren porta i fascicoli dei casi a Tugce: i medici le hanno tolto le ingessature e la ragazza passa la sua ultima notte in ospedale a studiare i dossier.

Nel frattempo, Ceylin va a prendere Mercan a scuola.

