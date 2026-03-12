La puntata integrale del 13 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Eren scopre dei casi relativi a vecchi delitti che assomigliano moltissimo al caso dell'uomo ritrovato avvolto nel sudario davanti alla porta di casa.
Convinto che si tratti di un assassino seriale, Eren porta i fascicoli dei casi a Tugce: i medici le hanno tolto le ingessature e la ragazza passa la sua ultima notte in ospedale a studiare i dossier.
Nel frattempo, Ceylin va a prendere Mercan a scuola.