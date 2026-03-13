Catalogo
SERIE TV13 marzo 2026

Forbidden Fruit, il riassunto delle puntate del 12 marzo in prima serata

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Forbidden Fruit andati in onda il 12 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Negli episodi della serie turca Forbidden Fruit, andati in onda giovedì 12 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender entra in possesso del doppio cellulare di Sahika.

Nel frattempo, Halit sospetta che Yildiz abbia un'altra relazione e Sahika escogita un nuovo piano.

Intanto, Yildiz prende una decisione sorprendente.

Infine, Kaya fa una sorpresa a Leyla.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit andata in onda il 12 marzo su Canale 5.

