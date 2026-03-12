La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Ender incontra Altin e le ordina di procurarle il telefono di Sahika; la cameriera però fa il doppio gioco e avvisa la sua padrona, che decide comunque di consegnarle il cellulare. Ender riesce così a far rubare da un suo uomo di fiducia il secondo telefono di Sahika e la chiama per informarla di aver scoperto il loro trucco.

Nel frattempo, Sahika cerca di instillare in Halit il sospetto che Yildiz abbia una relazione con Emir e spinge Zehra a parlare proprio delle attenzioni che l’uomo riserva a Yildiz e al piccolo. Halit, sempre più insospettito, organizza una festa alla villa per celebrare la circoncisione del figlio e decide di recarsi a casa di Emir per rivendicare il proprio ruolo di padre. Parallelamente, Ender scopre, nel cellulare segreto di Sahika, che la donna è in contatto con un misterioso interlocutore e, insieme al fratello, decide di scoprire la sua identità.

Yigit e Lila continuano a provocarsi a vicenda: i due accompagnano Zehra alla cena con il suo agente e Lila, per far ingelosire Yigit, invita un suo ex compagno di scuola. Il piano funziona, perché Yigit lo affronta in bagno intimandogli di andarsene.

Intanto, Kaya, deciso a sorprendere Leyla, organizza un viaggio a Smirne per farle visitare la nonna, ma la ragazza inventa una scusa per rientrare a Istanbul.

Durante la festa in onore di Halit Can arriva anche Ender, invitata da Yildiz, e la sua presenza crea tensioni tra gli ospiti, soprattutto con Sahika. Poco dopo Yildiz chiede ufficialmente il divorzio ad Halit e gli presenta l’accordo da firmare. Kaya le consiglia quindi di trasferirsi al più presto, almeno fino alla conclusione della causa, perché il fatto che viva sotto lo stesso tetto con Emir potrebbe causarle problemi durante il processo.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.