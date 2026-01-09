Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio, una ragazza sconosciuta arriva in ospedale ferita e il caso viene assegnato a Ilgaz.

Yekta si risveglia e riceve la visita di Osman e Cinar.

Gli uomini di Kadir, vestiti da medici, cercano di rapire la ragazza in ospedale.

Cinar fa una rivelazione sulla ragazza sconosciuta: si tratta della sua ex fidanzata Secil.

Secil rilascia una dichiarazione sul luogo in cui era tenuta prigioniera.

Ilgaz ed Eren interrogano la donna che ha fatto da madre a Secil nell'orfanotrofio.

