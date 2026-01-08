Una nuova serie tv con protagonista Sabrina Ferilli, il ritorno di Maria De Filippi alla conduzione di C'è posta per te, l'atteso ritorno di Zelig con una nuova edizione e il grande calcio con gli ultimi ottavi di finale della Coppa Italia. A gennaio 2026 il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di nuovi titoli imperdibili tra fiction, show di intrattenimento, programmi di approfondimento e molto altro ancora.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a gennaio: le novità

Nella nuova serie A testa alta - Il coraggio di una donna, Sabrina Ferilli veste i panni di Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Al termine di un progetto particolarmente importante per la sua carriera professionale, la donna si trova coinvolta in uno scandalo mediatico a seguito di un video intimo diffuso in rete senza il suo consenso.

Nel cast, accanto alla celebre attrice romana, troviamo Raniero Monaco Di Lapio, Gioia Spaziani, Francesco Petit, e Lucia Balordi. La fiction va in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5, a partire dal 7 gennaio, ed è disponibile on demand su Mediaset Infinity.



Sta per finire l'attesa per il grande ritorno di C'è posta per te, con Maria De Filippi pronta a raccontare tante nuove storie di persone che sognano di ricongiungersi con parenti o amici con cui i rapporti si sono raffreddati. La nuova edizione dello show, che prevede anche toccanti sorprese organizzate con ospiti illustri, prenderà il via sabato 10 gennaio.



Per celebrare i suoi primi trent'anni, Zelig si prepara a una grande festa con quattro nuove puntate all'insegna della risata, sotto la conduzione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. A partire da lunedì 12 gennaio, il comic show più longevo della televisione italiana accoglierà sul palco i comici che hanno contribuito al successo del programma, come Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Katia Follesa, Valeria Graci, Ale e Franz e tanti altri ancora.



Riflettori puntati sull'attualità per il giornalista Federico Rampini, che il mercoledì in seconda serata su Canale 5 è alla guida di Risiko - Sfide di potere, per provare a decifrare le mosse politiche ed economiche delle grandi potenze del mondo.



Si rinnova l'appuntamento con Chi vuol essere milionario - Il torneo, che presenta un format inedito. In una prima fase, dieci concorrenti si sfidano in una serie di domande che premierà i migliori tre, chiamati poi a sedersi davanti a Gerry Scotti per tentare la scalata verso il milione.

I migliori protagonisti de La Ruota della Fortuna si affrontano invece a La Ruota dei Campioni: chi vincerà?

L'intrattenimento e i film di gennaio su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity è disponibile on demand Dawson's Creek, la serie cult che segue le vicende di Dawson Leery (James Van Der Beek), Joey Potter (Katie Holmes), Pacey Witter (Joshua Jackson) e Jen Lindley (Michelle Williams).



Tra le serie emerge anche Escort Boys, che affronta il tema della perdita e del riscatto: in Camargue, quattro amici si vedono costretti a vendere il proprio corpo per salvare l'azienda di famiglia, scoprendo il significato di dover crescere in fretta e ridefinire la propria mascolinità.



Fino al 19 gennaio sarà disponibile anche la terza stagione de La Brea, dedicata alla lotta alla sopravvivenza di centinaia di persone risucchiate in un "nuovo mondo" da un'enorme voragine che si è improvvisamente aperta nella città di Los Angeles.



Fino al 13 gennaio è disponibile in streaming su Mediaset Infinity il film Barbie, uno dei titoli più iconici e apprezzati degli ultimi anni. Diretto da Greta Gerwig e con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, la pellicola è capace di fondere uno stile inconfondibile e colorato a messaggi culturali e profondi.