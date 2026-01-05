Zelig festeggia 30 anni, quattro nuove puntate dal 12 gennaio in prima serata

Zelig festeggia i suoi primi trent'anni e per l'occasione torna in prima serata su Canale 5 con quattro nuove imperdibili puntate all'insegna della risata. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco.
Per celebrare dunque l'importante anniversario, da lunedì 12 gennaio 2026 in prima serata su Canale 5 prende il via la nuova edizione straordinaria, Zelig 30. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e l'alternarsi di super star della comicità italiana come Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Katia Follesa, Valeria Graci, Ale e Franz, Cochi Ponzoni - accompagnati dalle iconiche band di Roy Paci e gli Aretuska, Elio e le Storie Tese e Paolo Jannacci band con la partecipazione di Cochi Ponzoni.
Oltre ai personaggi storici, altri grandi comici i cui nomi sono indissolubilmente legati a Zelig, tra cui Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Lastrico, Paolo Migone, Leonardo Manera, gli Oblivion, Antonio Ornano.
Una grande festa per celebrare il programma televisivo nato nel 1996, con il debutto in seconda serata su Italia 1 di Buon compleanno Zelig. All'epoca, lo show omaggiava a sua volta i 10 anni di attività del locale-cabaret milanese sorto nel 1986 in viale Monza 140, diventando negli anni molto più di uno show comico.