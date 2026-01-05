Zelig festeggia 30 anni, quattro nuove puntate dal 12 gennaio in prima serata

Zelig festeggia i suoi primi trent'anni e per l'occasione torna in prima serata su Canale 5 con quattro nuove imperdibili puntate all'insegna della risata. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco.



Per celebrare dunque l'importante anniversario, da lunedì 12 gennaio 2026 in prima serata su Canale 5 prende il via la nuova edizione straordinaria, Zelig 30. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e l'alternarsi di super star della comicità italiana come Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Katia Follesa, Valeria Graci, Ale e Franz, Cochi Ponzoni - accompagnati dalle iconiche band di Roy Paci e gli Aretuska, Elio e le Storie Tese e Paolo Jannacci band con la partecipazione di Cochi Ponzoni.