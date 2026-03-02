La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 2 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Jale comunica a Ceyda i risultati del test di paternità e, purtroppo, l'esito rivela che Arda non è figlio di Emre e neppure di Ceyda. Evidentemente, il bambino deve essere stato scambiato in ospedale.
Comunque, Ceyda è risoluta a tenerlo con sé.
