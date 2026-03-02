Catalogo
SERIE TV02 marzo 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 2 marzo in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 2 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Arda e Ceyda in una scena de La forza di una donna 3Arda e Ceyda in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 2 marzo

Jale comunica a Ceyda i risultati del test di paternità e, purtroppo, l'esito rivela che Arda non è figlio di Emre e neppure di Ceyda. Evidentemente, il bambino deve essere stato scambiato in ospedale.

Comunque, Ceyda è risoluta a tenerlo con sé.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

