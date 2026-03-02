La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 2 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3

Caner, Ender e Yildiz mettono in moto un piano per incastrare Sahika: Yildiz inscena un improvviso travaglio e, mentre vengono accompagnati in ospedale, Caner ed Ender sono convinti che Sahika tenterà di manomettere il test del DNA, così decidono di seguirla di nascosto.

Tuttavia, Sahika si accorge di essere pedinata e ribalta la situazione, facendo credere ad Halit che i due stessero cercando di corrompere il tecnico del laboratorio.

Halit, furioso, se la prende con Yildiz, ma lei riesce a placarlo facendo leva sul suo profondo desiderio di diventare padre.

