SERIE TV02 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 2 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 2 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 2 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 2 marzo

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3

Caner, Ender e Yildiz mettono in moto un piano per incastrare Sahika: Yildiz inscena un improvviso travaglio e, mentre vengono accompagnati in ospedale, Caner ed Ender sono convinti che Sahika tenterà di manomettere il test del DNA, così decidono di seguirla di nascosto.

Tuttavia, Sahika si accorge di essere pedinata e ribalta la situazione, facendo credere ad Halit che i due stessero cercando di corrompere il tecnico del laboratorio.

Halit, furioso, se la prende con Yildiz, ma lei riesce a placarlo facendo leva sul suo profondo desiderio di diventare padre.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

