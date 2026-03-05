Venerdì 6 marzo, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Al centro del programma il giallo di Garlasco: si indaga per capire se Chiara, la sera prima del delitto, abbia aperto la cartella sul pc di Alberto Stasi contenente file pornografici.



Si torna a parlare anche della morte di David Rossi, dopo che la Commissione parlamentare di inchiesta ha stabilito che il responsabile della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena è stato vittima di un’azione con l’intervento di soggetti terzi e che si è trattato, quindi, di un omicidio e non di un suicidio. In studio, per chiedere la verità, il fratello Ranieri Rossi.



Focus anche sulla vicenda di Pierina Paganelli e inoltre verranno mostrati documenti inediti sulla straziante storia del piccolo Domenico, il bambino di due anni morto dopo un trapianto di cuore non andato a buon fine.



Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

