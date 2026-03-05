La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 5 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Seguendo le indicazioni di Bersan, Bahar sostiene un colloquio di lavoro decisamente insolito, pensato per lei e per Ceyda. Fin dal primo momento, però, qualcosa in quella proposta non la convince del tutto.
Nel frattempo, Sirin chiede scusa ad Arif per aver spinto i bambini a prendersela con lui e lo ringrazia per aver messo il suo negozio a disposizione di Enver, riconoscendo il gesto di generosità.
