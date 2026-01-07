La mamma della donna critica duramente le azioni intraprese dal tribunale dei minori per tutelare i figli di Nathan e Catherine: "Loro avrebbero fatto qualcosa di sbagliato che io non riesco a capire. I poveri bambini stanno semplicemente crollando, è ridicolo ".

Famiglia nel bosco, parla la mamma di Catherine

Riguardo un suo possibile viaggio in Italia per stare vicino alla figlia, la donna aggiunge: "Non verrò in Italia. Hanno separato i bambini dai genitori. È una cosa ridicola. Sono così arrabbiata, non riesco a pensare a cosa sta passando mia figlia. L’Italia è una nazione che sta tornando indietro nei secoli in un’epoca buia".

Da 45 giorni separati, Nathan e Catherine starebbero iniziando ad avere qualche screzio: lui più accondiscendente, propenso a scendere a compromessi sulle richieste degli assistenti sociali, lei ferma sui suoi principi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE