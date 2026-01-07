“Non riesco a mangiare, non riesco a dormire. Non riesco a fare nulla". A Dentro la notizia parla in esclusiva la mamma di Catherine Birmingham, uno dei due genitori della famiglia nel bosco.
La mamma della donna critica duramente le azioni intraprese dal tribunale dei minori per tutelare i figli di Nathan e Catherine: "Loro avrebbero fatto qualcosa di sbagliato che io non riesco a capire. I poveri bambini stanno semplicemente crollando, è ridicolo".
Riguardo un suo possibile viaggio in Italia per stare vicino alla figlia, la donna aggiunge: "Non verrò in Italia. Hanno separato i bambini dai genitori. È una cosa ridicola. Sono così arrabbiata, non riesco a pensare a cosa sta passando mia figlia. L’Italia è una nazione che sta tornando indietro nei secoli in un’epoca buia".
Da 45 giorni separati, Nathan e Catherine starebbero iniziando ad avere qualche screzio: lui più accondiscendente, propenso a scendere a compromessi sulle richieste degli assistenti sociali, lei ferma sui suoi principi.