Negli ultimi episodi della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), trasmessa giovedì 8 gennaio in prima serata su Canale 5, Zerrin sembra ormai essersi stabilita definitivamente a casa del fratello e di Zeynep, ma la sua presenza desta sospetti e preoccupazioni, tanto che madre e sorella mettono in guardia Zeynep.

Caner, sempre più coinvolto con Zehra, trova il coraggio di chiederle di uscire e i due si ritrovano casualmente nello stesso cinema scelto anche da Lila ed Erim, che hanno da poco ripreso a frequentarsi. Ender si concede una parentesi romantica con Kaya, un amore del passato.

Ender contatta Yildiz chiedendole un incontro per una questione “importante”: in realtà è l’ennesimo piano per destabilizzare lei e Asuman. La rivelazione di Ender è sconvolgente e innesca un effetto domino che mette a dura prova i rapporti familiari, complicando ulteriormente anche il matrimonio tra Yildiz e Halit.

La situazione precipita quando Mustafa, padre di Yildiz, si presenta da Halit per chiedere un prestito. Di fronte al rifiuto del genero, l’uomo giura vendetta. Yildiz teme per l’incolumità della madre, costretta a lasciare Istanbul e senza un posto sicuro dove andare. Le tensioni esplodono e Erim rimane vittima di un grave incidente. Yildiz viene subito indicata da molti come la principale responsabile, ritrovandosi isolata e travolta dai sensi di colpa ma quando il peggio sembra inevitabile, i medici comunicano che Erim è fuori pericolo.

Dopo la confessione del padre, Erim rifiuta di tornare a vivere con Halit, perché non si sente al sicuro. Nel frattempo Yildiz viene emarginata dalla famiglia Argun: Zehra esplode in una violenta accusa contro lei e Asuman, mentre Zerrin teme che la famiglia di Zeynep possa rappresentare un pericolo anche per Alihan.

Yigit inizia a indagare su Ender.

