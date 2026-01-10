Mario Lenti: "Gemma Galgani è innamorata di me, ma io non provo lo stesso sentimento"

Mario Lenti parla a Verissimo del suo rapporto con Gemma Galgani. "Gemma è una persona squisita, sincera, sensibile. Va rispettata", afferma il cavaliere che ha risvegliato il cuore della dama di Uomini e Donne.



Riguardo ai sentimenti di Gemma, Mario Lenti dice: "Lei è innamorata. Da parte sua c'è un sentimento che non ho capito subito fosse così forte". Riguardo ai suoi sentimenti verso Gemma, il cavaliere però assicura: "A me piace Gemma, ma non come vuole lei. L'amore è un'altra cosa e io non provo quel sentimento anche se la stimo tantissimo. Lei non accetta questa cosa e soffre".



Ma Mario Lenti non esclude che in futuro i suoi sentimenti per Gemma possano cambiare: "È brutto promettere se poi non si è sicuri di poter mantenere. Lascio un punto interrogativo".