Pierpaolo Pretelli

Nato a Maratea il 31 luglio del 1990, dopo aver frequentato il liceo scientifico, decide di trasferirsi nella capitale per frequentare la facoltà di Giurisprudenza. Ma è proprio a Roma che sceglie di intraprendere una nuova strada, quella nel mondo della televisione.

Il successo arriva nel 2013 con il debutto come Velino per Striscia la Notizia. Da quel momento, Pierpaolo partecipa a diversi programmi: nel 2018 fa il tentatore a Temptation Island Vip, nel 2020 è un concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, nel 2021 partecipa a Tale e Quale Show, nel 2022 è il conduttore del Gf Vip Party, nel 2023 conduce Ex on the Beach Italia e nel 2025 è l'inviato ufficiale de L'Isola dei Famosi.

Nella Casa del Grande Fratello Vip conosce Giulia Salemi, attuale compagna di vita e madre del piccolo Kian, nato il 10 gennaio 2025. Per Pierpaolo è il secondo figlio, dopo Leonardo, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero.