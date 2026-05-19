Benjamin Mascolo, il battesimo della figlia Athena con Federico Rossi padrino

Athena è nata dall'amore tra Benjamin Mascolo e la moglie Greta Cuoghi. La coppia aveva annunciato di essere in attesa di un bambino nell'estate del 2025. Su Instagram il cantante aveva poi reso noto che sarebbe nata una femminuccia. Il nome della figlia era stato svelato coinvolgendo proprio Federico Rossi: Benjamin Mascolo aveva mostrato sui social un albero di ciliegio, il particolare regalo fatto dall'amico e collega. "Ogni anno che passa questo ciliegio fiorirà, come farai tu. Per Athena, con amore. Zio Fede", era la dolce dedica scelta da Federico Rossi per la sua "nipotina".

Benjamin Mascolo e il desiderio di diventare papà raccontato a Verissimo



Ospite a Verissimo a marzo 2025, Benjamin Mascolo aveva parlato del desiderio di paternità: "Sarebbe un sogno". E, in merito al matrimonio molto riservato con Greta Cuoghi, aveva aggiunto: "Lo sapevano solo pochi amici".