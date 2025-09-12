Benjamin Mascolo svela il nome della figlia e il (particolare) regalo di Federico Rossi

Si chiamerà Athena la figlia di Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi. A svelarlo è lo stesso cantante, 32 anni, sui social, mostrando il singolare regalo di Federico Rossi per la bambina: un albero di ciliegio. "Ogni anno che passa questo ciliegio fiorirà, come farai tu. Per Athena, con amore. Zio Fede", è la dedica di Federico Rossi, del duo Benji & Fede, alla figlia del collega e amico Benjamin Mascolo.

Sposati dal 2023, Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi avevano annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso luglio. Pochi giorni fa, il cantante aveva rivelato sui social di aspettare una bambina il cui nome iniziava con la lettera A, iniziale che ora sappiamo corrispondere ad Athena. Ospite a Verissimo insieme a Federico Rossi, Benjamin Mascolo aveva parlato del desiderio di diventare papà: "Sarebbe un sogno".

Benji & Fede avevano parlato anche del loro ritorno insieme, dopo una lunga pausa. "Il bello di quando stiamo insieme è l'energia che si crea e che abbiamo riscoperto", aveva detto Federico Rossi. Nati come duo musicale nel 2010, Benji & Fede hanno vissuto un successo straordinario fino al 2020, anno in cui hanno annunciato la separazione. Dopo quattro anni in cui hanno percorso strade separate, nel 2024 era stato Benjamin Mascolo a fare il primo passo per cercare una riconciliazione con Federico Rossi, scrivendo all'amico e collega una lunga lettera, condivisa sui social. Nello stesso anno, il duo ha annunciato il ritorno insieme. E oggi non hanno dubbi che sono questi i loro "Anni d'oro", per riprendere il titolo del loro brano uscito nel 2025.

"Quando eravamo più giovani abbiamo vissuto un sogno, ma eravamo meno consapevoli, eravamo più ingenui e non capivamo bene cosa ci stava succedendo. Adesso che abbiamo 30 anni, e dopo aver attraversato anche momenti difficili, riusciamo ad apprezzare ancora di più la possibilità di fare musica insieme", aveva detto Benjamin Mascolo.