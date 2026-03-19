Da Luca Trapanese con la sua Alba a Gigi D'Alessio che ha ricordato il suo papà: i Vip celebrano anche sui social la festa del papà con dediche, scatti e momenti con i loro figli o i loro papà.



Alice Campello ha condiviso uno scatto di Alvaro Morata con i loro figli: "Tanti auguri al papà dei miei piccolini che è un super papà". Anna Tatangelo ha pubblicato una foto del compagno Giacomo Buttaroni con la figlia Beatrice.

"Un papà come te", ha scritto Giulia Salemi pubblicando uno scatto del compagno Pierpaolo Pretelli con il loro figlio Kian. Chiara Sturdà ha pubblicato uno scatto del compagno Ermal Meta con le figlie Fortuna, Klodjana e Lumturije.



Nel video sopra, le dediche dei Vip per la festa del papà.