Sal Da Vinci, lo scatto social con la moglie Paola

Sulle note del suo brano Poesia, Sal Da Vinci condivide nelle storie Instagram un dolce scatto insieme alla moglie Paola Pugliese.

Nella foto, vediamo la coppia sorridente e sullo sfondo il mare di Sharm El Sheikh. Sal Da Vinci e Paola Pugliese si sono conosciuti nel 1984 e si sono sposati nel 1992.

In un'intervista nello studio di Verissimo nel marzo 2026, il cantante aveva raccontato a Silvia Toffanin il grande amore che lo lega a sua moglie: "A giugno del 2026 saranno 34 anni di matrimonio. A volte non mi rendo conto neanche io che è passato così tanto tempo. L'amore è un mestiere che va frequentato".

"È incredibile che due persone che si uniscono possano generare tutto questo amore. È una cosa miracolosa", aveva dichiarato il cantante, 57 anni, che con la moglie ha avuto due figli Francesco (1993) e Annachiara (1998).

