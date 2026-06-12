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SOCIAL 12 giugno 2026

Sal Da Vinci, lo scatto social con la moglie Paola

Il cantante condivide nelle sue storie Instagram uno scatto al mare insieme alla moglie Paola
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Sulle note del suo brano Poesia, Sal Da Vinci condivide nelle storie Instagram un dolce scatto insieme alla moglie Paola Pugliese.

Nella foto, vediamo la coppia sorridente e sullo sfondo il mare di Sharm El Sheikh. Sal Da Vinci e Paola Pugliese si sono conosciuti nel 1984 e si sono sposati nel 1992.

In un'intervista nello studio di Verissimo nel marzo 2026, il cantante aveva raccontato a Silvia Toffanin il grande amore che lo lega a sua moglie: "A giugno del 2026 saranno 34 anni di matrimonio. A volte non mi rendo conto neanche io che è passato così tanto tempo. L'amore è un mestiere che va frequentato".

"È incredibile che due persone che si uniscono possano generare tutto questo amore. È una cosa miracolosa", aveva dichiarato il cantante, 57 anni, che con la moglie ha avuto due figli Francesco (1993) e Annachiara (1998).

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