Beatrice Valli e Marco Fantini annunciano su Instagram che presto la loro famiglia si allargherà: la loro gattina Nuvola è incinta. "Questa volta no, non sono io!", scherza l'influencer nella didascalia del video social in cui mostra, insieme al marito, l'ecografia della gatta in attesa di 5 o 6 gattini.
"La futura mamma di casa è la nostra Nuvola - prosegue Beatrice Valli - In questi giorni si sta godendo tutte le coccole, le attenzioni e l’amore possibile per questo bellissimo momento. Tutti si stanno prendendo cura di lei mentre aspettiamo l’arrivo dei suoi cuccioli".
Il dolce annuncio che riguarda Nuvola arriva qualche giorno dopo la triste notizia della scomparsa di Doro, uno dei cagnolini della famiglia Valli Fantini. "Riposa in pace Doro. Purtroppo non ce l'ha fatta - ha scritto Beatrice Valli sui social il 9 giugno - Ha aspettato Marco per potersene andare, sono andata in clinica a prenderlo alle 20:00… Marco è tornato da un viaggio alle 21:45 e stanotte ci ha lasciati".
Beatrice Valli e Marco Fantini amano da sempre gli animali. Oltre ai cagnolini e alla gattina Nuvola, nella loro casa ospitano anche due tartarughe, un'oca di nome Lambada e sei galline. Proprio nelle ultime settimane Marco Fantini aveva mostrato sui social la nascita dei pulcini.
Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nel 2014 a Uomini e Donne. All'epoca Beatrice era già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione. Insieme hanno avuto Bianca (2017), Azzurra (2020) e Matilda Luce, nata nell'aprile del 2023. Il 29 maggio del 2022 Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati.
Nel video sopra, la storia d'amore di Beatrice Valli e Marco Fantini.