"La futura mamma di casa è la nostra Nuvola - prosegue Beatrice Valli - In questi giorni si sta godendo tutte le coccole, le attenzioni e l’amore possibile per questo bellissimo momento. Tutti si stanno prendendo cura di lei mentre aspettiamo l’arrivo dei suoi cuccioli".

Beatrice Valli e Marco Fantini annunciano su Instagram che presto la loro famiglia si allargherà: la loro gattina Nuvola è incinta . "Questa volta no, non sono io!", scherza l'influencer nella didascalia del video social in cui mostra, insieme al marito, l'ecografia della gatta in attesa di 5 o 6 gattini.

Il dolce annuncio che riguarda Nuvola arriva qualche giorno dopo la triste notizia della scomparsa di Doro, uno dei cagnolini della famiglia Valli Fantini . "Riposa in pace Doro. Purtroppo non ce l'ha fatta - ha scritto Beatrice Valli sui social il 9 giugno - Ha aspettato Marco per potersene andare, sono andata in clinica a prenderlo alle 20:00… Marco è tornato da un viaggio alle 21:45 e stanotte ci ha lasciati ".

Beatrice Valli e Marco Fantini amano da sempre gli animali. Oltre ai cagnolini e alla gattina Nuvola, nella loro casa ospitano anche due tartarughe, un'oca di nome Lambada e sei galline. Proprio nelle ultime settimane Marco Fantini aveva mostrato sui social la nascita dei pulcini.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nel 2014 a Uomini e Donne. All'epoca Beatrice era già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione. Insieme hanno avuto Bianca (2017), Azzurra (2020) e Matilda Luce, nata nell'aprile del 2023. Il 29 maggio del 2022 Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati.

Nel video sopra, la storia d'amore di Beatrice Valli e Marco Fantini.