Nuovi arrivi in famiglia per Beatrice Valli e Marco Fantini . Il modello, 34 anni, ha mostrato sui social il momento della nascita dei pulcini di casa. "È nato il primo pulcino, è riuscito a rompere tutto l'uovo, è stata un'emozione unica, i bambini gasatissimi ", ha annunciato Marco Fantini, mostrando poi anche la schiusa delle altre uova: " Il miracolo della vita direttamente qui in casa Fantini".

Beatrice Valli e Marco Fantini sono legati dal 2014. Quando si sono conosciuti a Uomini e Donne, l'influencer era già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione. Nel 2017 sono diventati genitori di Bianca e nel 2020 è arrivata Azzurra. Si sono sposati il 29 maggio del 2022. E ad aprile del 2023 è nata Matilda Luce.

Ma oltre ai quattro figli, la famiglia Valli-Fantini è composta anche da cinque cani - di nome Poppi, Olaf, Coco, Gigio e Doro - un gatto di nome Nuvola, due tartarughe, un'oca di nome Lambada e sei galline a cui si sono aggiunti ora anche i pulcini.

Nel video sotto, la storia d'amore di Beatrice Valli e Marco Fantini.