Beatrice Valli e Marco Fantini, l’addio al cagnolino Doro: "Riposa in pace"

L'influencer racconta i momenti finali del cagnolino: "Ha aspettato Marco per potersene andare, sono andata in clinica a prenderlo alle 20:00… Marco è tornato da un viaggio alle 21:45 e stanotte ci ha lasciati ".

Beatrice Valli e Marco Fantini annunciano sui social che è morto Doro , uno dei loro cinque cani. È Beatrice a condividere la notizia nelle storie Instagram: "Riposa in pace Doro. Purtroppo non ce l'ha fatta".

La casa di Beatrice Valli e Marco Fantini ospita, oltre ai quattro figli, altri quattro cani - Poppi, Olaf, Coco e Gigio -, un gatto di nome Nuvola, due tartarughe, un'oca di nome Lambada e sei galline. Proprio nelle ultime settimane Marco Fantini aveva mostrato sui social la nascita dei pulcini, commentando: "È nato il primo pulcino, è riuscito a rompere tutto l'uovo, è stata un'emozione unica, i bambini gasatissimi". Poi, con la schiusa delle altre uova: "Il miracolo della vita direttamente qui in casa Fantini".

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nel 2014 a Uomini e Donne. All'epoca lei era già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione. Insieme hanno avuto Bianca (2017), Azzurra (2020) e Matilda Luce, nata nell'aprile del 2023. Il 29 maggio del 2022 i due si sono sposati.

Nel video sopra, la storia d'amore di Beatrice Valli e Marco Fantini.