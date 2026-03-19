Alice Campello, la dedica ad Alvaro Morata: "È un super papà"

Alice Campello dedica un dolce messaggio ad Alvaro Morata, in occasione della festa del papà. "Tanti auguri al papà dei miei piccolini che è un super papà", scrive sui social l'influencer, 31 anni, che con il calciatore, 33 anni, ha avuto quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro (2018), Edoardo (2020) e Bella (2023). Le parole accompagnano uno scatto di Alvaro Morata insieme ai bambini.

Sempre sui social, Alice Campello ha pubblicato anche una foto con il suo papà, scrivendo: "Al mio più grande critico, ma in fondo quello che più mi ama. Buona festa del papà. Ti voglio bene". Lo scorso 5 marzo era stato Alvaro Morata a condividere sui social una dedica per Alice Campello, in occasione del compleanno dell'influencer. "Buon compleanno! Goditi la tua giornata", erano state le parole del calciatore.



Alvaro Morata e Alice Campello si sono sposati nel 2017 dopo un anno di relazione. Ad agosto del 2024, hanno annunciato la separazione. Per poi dare una seconda possibilità al loro amore.

"Non c'è stata una crisi tra me e lui. Siamo giovani, abbiamo vissuto tante cose molto velocemente. Ci sono stati un insieme di fattori che non abbiamo saputo gestire. Siamo stati immaturi e molto impulsivi. La depressione è stata tra i motivi che ci hanno portato alla rottura. L'amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi", aveva spiegato l'influencer a Verissimo a proposito della prima rottura.

Nel video sotto, i momenti salienti dell'ultima intervista di Alice Campello a Verissimo.