Federica Panicucci , 58 anni, annuncia sui social di essersi laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche. Un traguardo importante, "che sento profondamente mio", scrive la conduttrice in un post su Instagram. " Un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio - continua Federica Panicucci nella didascalia del carosello foto in cui posa felice con in testa la corona d'alloro e in mano la tesi di laurea e un bouquet di fiori - Arriva in una fase piena della mia vita e per questo ha un sapore ancora più intenso. Grata, emozionata e felice".

Federica Panicucci e l'amore per il compagno raccontato a Verissimo

Federica Panicucci ha parlato più volte a Verissimo dell'amore per Marco Bacini, al quale è legata dal 2016.



"Marco è il mio tutto, è un uomo che ogni giorno sceglie me. Mi è stato vicino in alcuni momenti molto importanti. Per qualsiasi cosa lui c'è, non mi dà mai per scontata. Abbiamo cambiato radicalmente le nostre vite per stare insieme", aveva raccontato Federica Panicucci nel 2019, ospite a Verissimo con il compagno, che le aveva fatto eco: "Federica è una donna unica, fuori dal comune, non avevo mai conosciuto nessuna così prima d'ora".



In un'altra occasione, la conduttrice aveva detto a Silvia Toffanin: "Marco è l'uomo della mia vita, è una persona molto speciale, non avevo mai incontrato nessuno come lui. È un uomo solido, che sa la sua direzione, che sa amare, sa stare vicino. Io ho bisogno di un uomo forte accanto; forse do l'impressione di essere forte, ma spesso ho bisogno di essere sorretta. E Marco quando ho bisogno è lì, c'è sempre. Oggi non potrei immaginare la mia vita senza di lui, io vedo il mio futuro solo con lui".