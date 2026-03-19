Anna Tatangelo, la foto del compagno con la figlia

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta a inizio anno . "Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice", aveva scritto l'artista, 39 anni, nel condividere sui social alcune foto insieme alla figlia, nata dall'amore con il fidanzato Giacomo Buttaroni. Anna Tatangelo è mamma anche di Andrea, suo primogenito, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio.

In occasione della Festa del papà, Anna Tatangelo ha pubblicato sulle sue storie Instagram una tenera foto del compagno Giacomo Buttaroni con in braccio la piccola Beatrice, la figlia della coppia nata a gennaio 2026. "Auguri papy" è la dedica scritta dalla cantante a corredo dello scatto padre e figlia.

Anna Tatangelo con la figlia Beatrice

Anna Tatangelo parla della maternità a Verissimo

Ospite a Verissimo, Anna Tatangelo aveva svelato di essere in attesa di una bimba che avrebbe chiamato Beatrice. Parlando della seconda maternità, la cantante aveva dichiarato: "Questo nuovo capitolo della mia vita è importante. Sono felice, perché diventare mamma, per me, è sempre stato un obiettivo. Sono felice di viverlo anche in questa seconda fase della mia vita. Lo vivo in maniera diversa. Sono contenta si allarghi la famiglia".