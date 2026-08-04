Georgina Rodríguez: “Amo le mie curve. Amo la libertà di vivere nel corpo che scelgo"

Georgina Rodríguez pubblica sui social alcuni scatti in cui si mostra in costume e lancia un messaggio body positive. "Il mio corpo cambierà, come cambia quello di tutte le donne. E spero che continui a farlo ancora per molti anni, perché questo significherà che sono ancora viva", scrive la modella, 32 anni, in un lungo post.



Riferendosi alla sua famiglia, Georgina Rodríguez aggiunge: "Sono madre di sei figli meravigliosi, tre dei quali sono femmine che un giorno diventeranno grandi donne. E se c'è una cosa che desidero insegnare loro — insieme a Cris, di cui sono profondamente orgogliosa per i valori che trasmette come padre e come uomo — è che il valore di una persona non può mai dipendere dall'aspetto fisico né dall'opinione degli sconosciuti. Quella piccola dose di psicologia positiva, che cerco di trasmettere loro ogni giorno, aiuta anche me a continuare a orientarmi in questo mondo pieno di illusioni".



Georgina Rodríguez spiega perché si sia sentita di condividere questo messaggio: "In questi giorni ho visto ogni tipo di commento su alcune mie foto scattate su una barca. C'è chi commenta il mio corpo e chi, invece, mi difende". Giudizi di cui ha parlato anche con il futuro marito Cristiano Ronaldo, a cui è legata dal 2016: "Gli ho detto: 'Mi preoccupa che adesso mi diano della grassa, perché vivo della mia immagine'. E lui mi ha risposto: 'Tu non vivi della tua immagine. Tu vivi di ciò che sei. Una donna perfetta. Bella, con un fisico stupendo, madre, una brava persona, di successo e che vive la vita con amore. Cos'altro vuoi? È normale che ti invidino'. E abbiamo parlato di molte altre cose. A volte tutti abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi ciò che conta davvero".