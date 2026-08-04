Gerry Scotti: "A mio figlio ho detto: fai tanti figli, alla scuola e alle cose pratiche ci penso io"

"Sono figlio unico e ho solo un figlio, Edoardo. Gli ho detto: 'Tu e tua moglie fate tutti i figli che volete, non preoccupatevi che alla scuola e alle cose pratiche ci penso io'": Gerry Scotti traccia in un'intervista a Repubblica il bilancio dei suoi primi 70 anni che compirà il prossimo 7 agosto.



Nonno di Virginia (2020), Pietro (2023) e Olivia (2025), il conduttore parla dell'amore per i suoi nipotini. "Registro tre puntate de La ruota della fortuna al giorno, ma alle quattro devo essere fuori, vado a prendere mia nipote Virginia. Ha sei anni, è la prima. Poi sono arrivati Pietro e Olivia. I nipoti sono il regalo più bello. Virginia da piccolina non capiva come potessi stare con lei seduto sul divano e anche in tv. Mi fissava. Chiacchieriamo, le bambine hanno una marcia in più, non c’è niente da fare", racconta nell'intervista.



Parlando della sua salute, il conduttore dice: "Parlo sempre del mangiare e del bere, ma ci vuole disciplina. Riso in bianco in camerino, e via. Ho messo un pezzo di ricambio al ginocchio, la vera paura che ho preso è stata con il Covid, ero quasi da rianimazione. In quelle notti era obbligatorio arrivare al mattino dopo". Ripensando alla sua straordinaria carriera, Gerry Scotti rivela quello che considera un merito: "Mai stato snob, non ho mai avuto la puzza sotto il naso. Non tutti i miei colleghi sono stati capaci, a cavallo degli anni '90, di fare i giochi. Ora sono diventati la prima serata degli italiani".



Gerry Scotti si è raccontato spesso a Verissimo, parlando anche dell'amore per i suoi nipotini. Dopo la nascita di Pietro, il conduttore aveva detto: "Sono felicissimo per mio figlio, perché io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità, invece ora lui ha regalato a Virginia un fratellino e io sono felicissimo".