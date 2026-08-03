Belén Rodriguez balla con la mamma e la figlia: il video di tre generazioni

Belén Rodriguez condivide sui social un video in cui tre generazioni della sua famiglia ballano insieme sulle note di La Morocha di Luck Ra & BM. Nel filmato, la showgirl si diverte con mamma Veronica e la piccola Luna Marì, la figlia avuta con Antonino Spinalbese nel 2021.
"La musica è magia per far muovere il corpo", scrive Belén nella didascalia del post, pubblicata in spagnolo. Anche la sorella Cecilia Rodriguez commenta il video: "Tre generazioni da urlo! Quanto le amo!".
Ospite a Verissimo, la showgirl argentina aveva parlato del rapporto speciale con la madre: "Mia mamma è la mia forza, è la percentuale più alta della mia grinta. Mi ha commosso molto sentire che è fiera di me perché quando te lo dice una mamma, è il regalo più bello", aveva detto Belén.