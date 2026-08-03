Ariana Grande si ferma: la pausa dopo la “continua esposizione al giudizio del pubblico”

Ariana Grande si prenderà una pausa dalla vita pubblica dopo il tour. A confermarlo è stato il portavoce della cantautrice e attrice, 33 anni, a People: "Ariana farà un passo indietro rispetto alla visibilità pubblica dopo aver concluso l'Eternal Sunshine Tour".



Dietro alla scelta dell'artista, tra le motivazioni ci sarebbe il peso del giudizio del pubblico: "Ariana non vede l'ora di terminare il tour nel migliore dei modi, in salute e con serenità, per poi concedersi una meritata pausa dagli impegni pubblici e dalle apparizioni, che hanno portato a un'incessante e continua esposizione al giudizio del pubblico". "Questo tour è stata un'esperienza meravigliosa per lei. Ama i suoi fan e ha amato ogni singolo momento di questa tournée", ha concluso il rappresentante. È stata confermata anche la rinuncia dell'artista al musical Sunday in the Park with George, nuova produzione del celebre lavoro di Stephen Sondheim in programma al Barbican di Londra nel 2027.

Già a novembre del 2025, Ariana Grande aveva lasciato intendere che l’Eternal Sunshine Tour del 2026 sarebbe potuto essere la sua "ultima grande festa". "Penso che gli ultimi 10-15 anni siano molto diversi da quelli che stanno per arrivare. Non voglio dire nulla di definitivo. So solo che sono molto entusiasta di fare questo tour, ma penso che potrebbe non accadere di nuovo per molto, molto, molto, molto tempo. Sarà bellissimo e sono così grata. Penso che sia per questo che lo sto facendo, perché è come dire: ‘Un’ultima grande festa’. Per ora", aveva affermato Ariana Grande in un podcast.



