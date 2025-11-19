Ariana Grande pronta a lasciare la musica: “Nel 2026 un’ultima grande festa”

L’Eternal Sunshine Tour del 2026 di Ariana Grande potrebbe essere la sua "ultima grande festa". Ad affermarlo è la stessa cantautrice e attrice, 32 anni, nel podcast Good Hang with Amy Poehler. "Penso che gli ultimi 10-15 anni siano molto diversi da quelli che stanno per arrivare. Non voglio dire nulla di definitivo. So solo che sono molto entusiasta di fare questo tour, ma penso che potrebbe non accadere di nuovo per molto, molto, molto, molto tempo", ha affermato Ariana Grande.



Riguardo all'Eternal Sunshine Tour, in partenza a giugno del 2026, la cantautrice ha aggiunto: "Sarà bellissimo e sono così grata. Penso che sia per questo che lo sto facendo, perché è come dire: ‘Un’ultima grande festa’. Per ora".



Per quanto riguarda il futuro, ha detto: "Ho passato tanto tempo a fare solo pop, ma sono cresciuta come una ragazza che amava il musical e la comicità. Per questo credo che la cosa migliore, per la mia anima e per la mia arte - e per ciò che scelgo di regalare a me stessa - sia seguire ciò che, nel momento presente, mi sembra davvero giusto. Penso che seguire questi impulsi autentici sia davvero una buona idea". In sala con Wicked: For Good, Ariana Grande al momento sembra essere intenzionata a continuare con la carriera di attrice: "In questo momento sto facendo un film di cui ho adorato la sceneggiatura appena l'ho letta".



