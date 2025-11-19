Aida Yespica rivela: "Sono stata abusata da mio zio all'età di 7 anni"

"Sono stata usata da piccola, avevo 7 anni e ho rimosso quel momento, quel brutto momento, e poi nel 2017 è venuto fuori": con queste parole Aida Yespica rivela a Le Iene di aver subito una violenza quando era bambina. La modella e showgirl, 43 anni, spiega di aver rimosso per un lungo periodo quanto accaduto: "Un'amica mi ha raccontato che è stata abusata da suo padre e in quel momento mi sono fermata e mi sono messa a piangere". Aida Yespica spiega però che nel suo caso è stato lo zio ad abusare di lei e che suo padre non l'ha mai saputo: "Papà purtroppo è andato via. Mia madre mi ha abbandonato quando avevo 2 anni. Se mio padre l'avesse saputo, l'avrebbe ammazzato".



Un evento traumatico che ha condizionato la vita della modella e showgirl: "Mi è cambiato tutto. Per avere un'intimità con una persona dovevo sempre ricorrere all'alcol. Mi sono lasciata andare veramente, senza alcol, solo con il padre di mio figlio". Ancora oggi Aida Yespica spiega di non essere riuscita a superare quel trauma: "Ci sto ancora lavorando perché è una ferita aperta". Mamma di Aron - nato nel 2008 dalla relazione con il calciatore Matteo Ferrari, terminata nel 2009 -, la modella e showgirl aggiunge in lacrime che in futuro sogna di ricreare una famiglia: "Ce la sto mettendo tutta per stare bene, voglio mettercela tutta perché voglio creare una famiglia, vorrei avere una bambina".

"Purtroppo è difficile convivere con questo peso. Sto facendo terapia. Passo dopo passo, ma io mi chiedo: 'Fino a quando?'", conclude Aida Yespica, che in passato aveva rivelato di aver sofferto di depressione post partum dopo la nascita del figlio.

