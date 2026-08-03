Marc Anthony è diventato papà per l'ottava volta. Il cantante e attore, 57 anni, ha annunciato la nascita della figlia Myla. "Che grande benedizione poter condividere con voi l'arrivo della nostra preziosa Myla. Non potete immaginare la felicità che c'è nella nostra casa: siamo al settimo cielo", hanno scritto Marc Anthony e la moglie Nadia Ferreira, pubblicando alcuni scatti della piccolina con il loro primo figlio Marco, di tre anni.

Oltre a Marco e Myla, Marc Anthony è papà anche di Arianna (1994) - nata dalla relazione con Debbie Rosado, con cui ha adottato pure il figlio Chase; è papà di Cristian e Ryan, nati dal matrimonio con Dayanara Torres; e di Maximilian ed Emme, i gemelli che ha avuto nel 2008 con Jennifer Lopez, a cui è stato legato dal 2004 al 2011. Dal 2022 il cantante e attore di origini portoricane è sposato con Nadia Ferreira, ex Miss Paraguay, con cui nel 2023 ha avuto il primo figlio Marco e nel 2026 Myla.